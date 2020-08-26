ناصر الدوسري باقٍ في الهلال لـ 3 أعوام

المواطن - محمد سمعه

أتمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إجراءات تجديد عقد اللاعب ناصر الدوسري لمدة ثلاثة أعوام.

وذكر الحساب الرسمي لأزرق العاصمة عبر “تويتر” أن مراسم التوقيع تمت في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي.

ويسعى الهلال إلى تجديد عقود نجومه، الذي سيعتمد عليهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالفترة المقبلة.

رسالة مدافع الهلال لـ غوميز:

وفي وقت سابق، حرص المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ أزرق العاصمة، على توجيه رسالة خاصة إلى زميله الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وذلك بعد الفوز على الفيصلي أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر مدافع الفريق العاصمي فيديو له عبر حسابه في Snap Chat مع غوميز قائلًا له: “أنا أُدافع من أجلك”، ليرد غوميز قائلًا: “الفوز تحقق بفضل الفريق، أنت تُدافع من أجلي ولهذا أُهاجم من أجلك”.

وكان غوميز سجل هدفًا لـ الأزرق في شباك الفيصلي، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الهلالي بنتيجة هدفين دون رد.

البليهي يُسجل هدفًا في الأهلي:

جدير بالذكر أن البليهي كان سجل هدفًا لـ الأزرق، في شباك الأهلي في الجولة الـ26 من الدوري، حيث أُقيمت المباراة يوم الخميس الماضي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.





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