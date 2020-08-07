نجل مارادونا عن ميسي: ليس أفضل من والدي

المواطن - محمد سمعه

رفض نجل الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عقد مقارنة بين والده وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني قائلًا بأن والده أفضل من ميسي بمراحل.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن نجل مارادونا أكد أن والده عبارة عن كائن فضائي بسبب قدراته المذهلة في كرة القدم، بينما يُمكن القول إن ميسي أفضل لاعب بين البشر.

نجل مارادونا يستفز ميسي

وأضاف نجل مارادونا أنه يتوقع تأهل نابولي الإيطالي على حساب برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مضيفًا أن التلاحم القوي واستقرار الأمور للاعبي نابولي أفضل بصورة كبيرة من الأوضاع حاليًا في صفوف نادي برشلونة.

وفي وقت سابق، حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم 30 يوليو الماضي مصير قمة برشلونة ونابولي في إطار لقاءات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر إقامتها غدًا السبت.

مباراة برشلونة ونابولي كما هي في الكامب نو

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أن مباراة برشلونة ضد نابولي ستُقام كما هو مخطط لها في ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني في إسبانيا، وذلك بعد أن ترددت أقاويل حول وجود احتمال كبير لنقلها خارج إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحافية إيطالية، قالت إن رئيس نابولي والمدرب جينارو جاتوزو طلبا نقل مباراة برشلونة ونابولي لملعب مُحايد، وذلك بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المُستجد عند السفر لـ إسبانيا. وقبل بيان الاتحاد الأوروبي، ذكرت إذاعة RAC 1 الإسبانية أن: “الاتحاد الأوروبي طلب من وزارة الصحة في كتالونيا تقريرًا عن حالة الوباء”.

وكان لقاء الدور الأول بين برشلونة ونابولي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم في مدينة نابولي الإيطالية.



