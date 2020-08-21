نصيحة لإدارة الراقي عن السومة بعد مباراة الأهلي ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

توجه طارق كيال نجم الأهلي السابق، والمحلل الرياضي ببرنامج “الدوري مع وليد”، بنصيحة ذهبية لإدارة الراقي بعد مباراة الأهلي ضد الهلال عن النجم السوري عمر السومة.

وقال كيال في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “عمر السومة تألق بشكل واضح في مباراة الأهلي ضد الهلال، رسالتي هو أنني أريد استمراره في الأهلي، لا تجعلوه يذهب إلى النصر”.

وتألق النجم السوري عمر السومة، بصورة لافتة للأنظار في مباراة الأهلي ضد الهلال، حيث سجل الهدف الأول للراقي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول مستغلًا خطأً قاتلًا من الحارس عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال.

كما ساهم السومة، كذلك في إحراز الراقي للهدف الثاني في مباراة الأهلي ضد الهلال بعدما مرر الكرة للاعب سلمان المؤشر التي سددها بقوة على شباك الهلال، ثم ارتدت من المعيوف لـ عبدالفتاح عسيري الذي وضعها بسهولة في الشباك الهلالية بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

السومة يصل لـ 17 هدفًا بعد لقاء الأهلي ضد الهلال

ووصل عدد رصيد السومة من الأهداف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الأهلي ضد الهلال إلى 17 هدفًا في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري خلف كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، والفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال.

من ناحية أخرى، فجر الخبيران التحكيميان محمد فودة وسمير محمود عثمان مفاجأة حول صحة هدف الهلال الذي أحرزه اللاعب علي البليهي في شباك الراقي وذلك ضمن مباراة الأهلي ضد الهلال بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مفاجأة حول صحة هدف الهلال في الأهلي

وقال كل من محمد فودة وسمير عثمان في حلقة أمس بـ برنامج “الدوري مع وليد” بعد مباراة الأهلي ضد الهلال : “هدف علي البليهي في الأهلي ليس تسللًا، ولكنه ليس صحيحًا بسبب دهسه على قدم لاعب الأهلي في الدقيقة الـ62، هذا من أجل التوضيح”.

وكان لاعبو الراقي اعترضوا خلال مباراة الأهلي ضد الهلال على هدف المدافع علي البليهي، مؤكدين للحكم الأوروغوياني أندريس كونها أنه هدف من تسلل، لكن الحكم ذهب إلى تقنية الـVAR وأقر بصحة الهدف.





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