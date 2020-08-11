هدافو دوري محمد بن سلمان.. تألق حمدالله وغوميز يشعل المنافسة

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ24 “احفظ شعارك” تألقًا لافتًا من اللاعبين، وفي مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي واصل هز الشباك مع النصر ليُحافظ على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

حمدالله يواصل هز الشباك

وتألق حمدالله بشكل لافت خلال مباراة النصر ضد أبها التي أُقيمت بالأمس، وانتهت بفوز العالمي بثنائية نظيفة، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المغربي عبدالرزاق حمدالله رصيده إلى 19 هدفًا، ليواصل تصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط طموحات باستمرار هز الشباك خلال الجولات المقبلة، للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

هدافو دوري محمد بن سلمان

وخطف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراة الفتح بالأمس، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 2/1، حيث سجل ثنائية الأزرق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقلص بافيتيمبي غوميز الفارق بينه وبين مهاجم نادي النصر إلى هدف واحد، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كما أنه يُقرب فريقه الهلال من التتويج بلقب البطولة.

كما شهدت الجولة الـ24 تألقًا من السوري عمر السومة مهاجم بالنادي الأهلي، حيث نجح في قيادة الراقي لحسم ديربي جدة ضد الاتحاد لصالحه بنتيجة 2/1، بعدما هز شباك العميد مرتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووصل عمر السومة إلى 16 هدفًا، ليُقلص الفارق مع حمدالله وغوميز، أملًا في مواصلة هز الشباك واستعادة لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي غاب عنه الموسم الماضي.



