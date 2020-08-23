هذا ما يفعله مشروب الطاقة في جسدك

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بالنسبة للعديد من الشباب فإن تناول مشروب الطاقة يشبه تناول فنجان من القهوة، حيث بات عدد متزايد منهم يعتمدون على هذه النوعية من المشروبات بشكل كبير، ومع ذلك، يمكن أن يكون استهلاك مشروب الطاقة خطيرًا للغاية، خاصة للأطفال الصغار والمراهقين.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد رسمت الرسم البياني التالي، الذي يوضح كيف يتفاعل جسمك مع مشروب الطاقة.

أول 10 دقائق بعد تناول مشروب الطاقة:

يبدأ الكافيين في دخول مجرى الدم ويبدأ معدل ضربات القلب وضغط الدم في الارتفاع، وبعد 15 إلى 45 دقيقة، يشعر الشخص بمزيد من اليقظة والتركيز.

بعد نصف ساعة:

يبدأ جسمك في التفاعل مع نسبة الكافيين في المشروب، حيث تتوسع حدقة العين، ويرتفع ضغط الدم، وتزيد مستويات السكر في الدم؛ مما يؤدي إلى إفراز البنكرياس للأنسولين، والذي يرسل إشارات لجسمك لتخزين السكر الزائد على شكل دهون، وبحلول هذا الوقت، يتم حظر مستقبلات الأدينوزين في دماغك لمنع النعاس.

وكتب الباحثون في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (مجلة الجمعية الطبية الأمريكية(JAMA)) أنه بسبب هذه التأثيرات، فإن تناول مشروب واحد فقط يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد ساعة واحدة.

بعد ساعة فقط من الشرب، يبدأ جسمك في التباطؤ، حيث؛ حيث ينهار سكر الدم ويبدأ نصف الكافيين في التلاشي، نتيجة لذلك، ستشعر بالتعب وربما حتى بالجفاف، فحينها يكون جسمك قد أخرج بالفعل كل الماء الموجود في المشروب بعد 5 إلى 6 ساعات:

خلال هذه المدة، سيكون قد تم استنفاد كمية الكافيين الباقية في جسمك.

بعد 12 ساعة:

بحلول هذا الوقت، يبدأ جسمك في اشتهاء مشروب آخر وتبدأ أعراض الانسحاب، وإذا كنت معتادًا على شربه كل يوم فإن التخلي عنه يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول والضيق والصداع والإمساك.

لماذا مشروبات الطاقة سيئة للغاية؟

لا تحتوي مشروبات الطاقة على الكثير من الكافيين فحسب، بل إنها محملة أيضًا بالسكر والمحليات الصناعية، وبالنسبة للبعض قد يكون له تأثيرات تحفيزية مماثلة للكوكايين.

وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، حذر الباحثون من أن مشروبات الطاقة تضر بالكبد لدرجة أنها يمكن أن تسبب التهاب الكبد الحاد، أو فشل الكبد.

وخلص الباحثون إلى أن هذه التأثيرات ترجع أساسًا إلى فيتامين B3 الذي يضاف إلى المشروبات لمساعدة جسمك على تحويل المشروب إلى طاقة، المكونات الأخرى مثل شراب الفركتوز العالي والمحليات المضافة تضر الكبد أيضًا، ذلك بالإضافة إلى أن الكثير من مركب النياسين في هذه المشروبات قد يسبب الشعور بالحرقان والوخز والحكة واحمرار في الوجه والذراعين والصدر.

وتزيد مشروبات الطاقة من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 500%؛ حيث يمكن لمشروب طاقة واحد فقط يوميًا أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خمسة أضعاف.

خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال:

وهذا يجعل مشروبات الطاقة خطيرًا للغاية على الأطفال، في إحدى الحالات، ماتت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من ولاية ميريلاند بعد شرب عبوتين سعة 24 أونصة.

وتجري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحقيقات بشأن ارتباط مشروبات الطاقة بالوفاة، وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب مشروبات الطاقة تضاعف بين عامي 2007 و 2014 في الولايات المتحدة.

ويحذر الباحثون في مايو كلينيك من أن علبة واحدة بسعة 473 مل يمكن أن ترفع ضغط الدم بشكل كبير وتزيد من مستويات هرمونات التوتر.

ودرس الفريق 25 متطوعًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل طبية ووجدوا أن تناول مشروبات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسجلوا مستويات أعلى من هرمون الإجهاد.

وتقول الدكتورة آنا سفاتيكوفا، المؤلفة الرئيسية لدراسة مايو كلينيك: نعتقد أن المستهلك يجب أن يكون أكثر حذرًا عند تناول مشروبات الطاقة بسبب المخاطر الصحية المحتملة، بحسب موقع Daily Health Post.

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