هل يرحل زيدان عن ريال مدريد ؟

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير إسباني مصير المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

زيدان مستمر

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يتردد بشأن الاستغناء عن زيدان غير صحيح، مضيفًا: “المدرب الفرنسي لا يُمكن المساس به في سانتياجو برنابيو”.

وشدد البرنامج الإسباني على أن إدارة نادي ريال مدريد تحدثت مؤخرًا مع المدرب الفرنسي حول سبب عدم اعتماده على بعض اللاعبين في مباريات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة.

وأضاف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “ريال مدريد سيضطر للاستغناء عن الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لأن المدرب الفرنسي لا يريدهما”.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن إدارة نادي ريال مدريد تدرك جيدًا رغبة الويلزي غاريث بيل في عدم مغادرة المرينغي خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد هذا الموسم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد خسر ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي نفس النتيجة التي هُزم بها في مواجهة الذهاب، ليودع المسابقة القارية.

ونجح ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي في التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالإضافة إلى الحصول على لقب كأس السوبر الإسباني.

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