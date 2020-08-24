هل ينجح فيلانويفا في هز شباك العميد ؟

المواطن - محمد داوود - جدة

يدخل اللاعب التشيلي فيلانويفا، اليوم الاثنين، في مواجهة جديدة أمام ناديه السابق الاتحاد في المباراة التي تجمعه بالفيحاء على إستاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيلانويفا المتألق:

وكان التشيلي كارلوس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفترة الشتوية قادمًا من الاتحاد، وظهر بشكل مميز معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الباحث الرياضي عادل محمد لـ”المواطن“: إن فيلانويفا سيكون في مواجهة صعبة أمام زملائه الاتحاديين الذين مضى معهم سنوات طويلة حصد خلالها كأسي الملك وولي العهد، وهو لاعب دينامو يلعب في جميع الأطراف ويمتاز بمهارات عالية وسرعة فائقة والقدرة على التسديد المباغت من بعيد.

تاريخ حافل بالإنجازات:

وأكد الباحث عادل محمد أن اللاعب التشيلي يعد من أفضل الكفاءات الرياضية التي مرت على نادي الاتحاد، وقد حقق العميد بوجوده بطولات لا تنسى، ولكن يظل السؤال: “هل ينجح اللاعب فيلانويفا في هز شباك ناديه السابق؟”.





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