هل يهبط الاتحاد بسبب أزمة مستحقات غروهي؟!

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية هبوط فريق الاتحاد إلى دوري الدرجة الأولى؛ بسبب أزمة مستحقات صفقة انتقال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي إلى صفوفه.

مستحقات صفقة غروهي:

وأعاد الإعلامي عدنان جستنيه تغريدة جاء فيها: “نادي الاتحاد مهدد بعقوبة التهبيط إلى دوري الدرجة الأولى في حالة عدم سداد القيمة المتبقية للحارس مارسيلو غروهي إلى نادي غريميو البرازيلي والبالغة 5 مليون و300 ألف ريال تقريبًا”.

وعلق جستنيه عن هذه الأزمة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وستتخذ إدارة نادي الاتحاد الإجراءات اللازمة.

الاتحاد ينفي هذه الأنباء:

وقال عدنان جستنيه: “نشر هذه الإشاعة المغرضة واختيار حارس المرمى غروهي الذي تألق في المباراة الأخيرة تكشف نوايا من نشرها وروج لها”.

وتابع: “وقد تواصلت بإدارة النادي التي نفت نفيًا قاطعًا كل ما تضمنته جملة وتفصيلا، وحسب علمي أن الإدارة القانونية بدأت ترصد كل من يسيء للنادي ورفعت للجهات المختصة لاتخاذ اللازم”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح العميد في استعادة نغمة الانتصارات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تغلب على الاتفاق بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ12، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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