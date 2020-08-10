هيئة الاتصالات : زين الأفضل في G5 وموبايلي الأسرع بتصفح مواقع التواصل

المواطن - الرياض

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعات المشغلين للإنترنت المتنقل والثابت في المملكة وأداء أهم الألعاب والتطبيقات وفق تقرير مقياس للربع الثاني 2020.

توفير خدمات الجيل الخامس

وفيما يتعلق بتوفير خدمات الجيل الخامس في محافظات المملكة الـ35 جاءت شركة زين في المركز الأول حيث توفر الخدمة في 27 محافظة وفي المركز الثاني جاءت موبايلي في 20 محافظة ثم الاتصالات السعودية في 12 محافظة.

وبحسب المناطق حازت زين المركز الأول في 12 منطقة فيما تصدرت الاتصالات السعودية منطقة واحدة وهي المنطقة الشرقية.

سرعة تحميل الإنترنت المتنقل

أما على صعيد سرعة تحميل الإنترنت المتنقل فقد جاءت stc في المركز الأول في 11 منطقة في حين حصلت موبايلي على الصدارة في منطقتين فقط.

متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل والثابت

زمن الوصول لتطبيقات التواصل

زمن الوصول للألعاب الإلكترونية

زمن الوصول لمحتوى تطبيقات التواصل



