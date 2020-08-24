وافد أفريقي يُهشم رأس طليقته بمطرقة حديدية في جدة

المواطن - جدة

شهد حي غليل الشعبي بمحافظة جدة، حادثة مروعة، حيث أقدم نجار من الجنسية التشادية على قـتل طليقته، بعدما هشم رأسها باستخدام مطرقة داخل أحد المنازل الشعبية بحي غليل الشعبي في جدة.

وفي التفاصيل، دخل الجاني (29 عاماً) في خلافات مع زوجته وطلقها منذ شهرين، قبل أن يتواصل معها مؤخراً ويطلب مقابلتها لإنهاء أزماتهما مراعاةً لوجود طفلة لهما.

ووافقت المجني عليها (28 عاماً) على لقاء طليقها بأحد المنازل الشعبية في حي غليل الشعبي، لكن احتد النقاش بينهما ليقدم الجاني على ضـرب رأسها بجدار الغرفة ومن ثم يهشم رأسها بمطرقة حديدية.

وقام الجاني -وفقا لـ”عكاظ”، بإبلاغ والدته بما حدث فقامت والدته بدورها بإبلاغ أحد أعيان الجالية التشادية بما حدث، فبادر الأخير بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

بدورها باشرت الجهات الأمنية موقع الحـادثة وألقت القبض على الجاني الذي ظل صامتاً أثناء القبض عليه، وتم التحفظ على أداة الجريمة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.





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