وسم بين الهلاليين والنصراويين عن كأس الدوري يُشعل تويتر

المواطن - محمد سمعه

دخل مشجعو الهلال، ومشجعو نادي النصر في منافسة نارية عبر “تويتر” وذلك بمناسبة اقتراب الهلال من التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ودُشن وسم ” رجعوا الكاس” من قبل الهلاليين حيث قالوا بأنه يجب على نادي النصر إعادة لقب الدوري للفريق الهلالي وذلك بعد أن نال العالمي اللقب في موسم 2018/2019 بفارق نقطة عن الزعيم، ووقتها سُمي باللقب الاستثنائي.

النصر البطل الاستثنائي لـ الدوري

أما جمهور النصر فرد على هذا الوسم، قائلًا بأن كأس الدوري سيظل استثنائيًا حتى لو حصل عليه الهلال، كون العالمي أول فريق يُتوج بلقب دوري يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، وجميع الفرق ستقلده بعد ذلك.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال يُطارد الثلاثية

ويسعى فريق الهلال للفوز بلقب الدوري وحصد لقب كأس الملك سلمان مع الفوز بـ دوري أبطال آسيا 2020، ليكون الزعيم حقق الثلاثية.

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد السبت، وينتهي الموسم في التاسع من سبتمبر المقبل.





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