وليد الفراج: 72 ساعة ستُحدد بطل الدوري الأصعب

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مقدم برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC، أن مصير الفائز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتحدد بعد 72 ساعة، مضيفًا أن هذا الدوري هو الأصعب لجميع الفرق المنافسة.

وتحدث وليد الفراج قائلًا: “بعد 72 ساعة سيتحدد بطل الدوري ووصيفه، هذا الموسم هو الأصعب، تخيلوا أن الدوري انطلق يوم 22 أغسطس 2019 وسينتهي في التاسع من سبتمبر 2020 يعني بعد عام وشوي، لا يُوجد كبير في عالم كرة القدم، وهذا الموسم من أصعب المواسم ليس فقط في السعودية، ولكن في العالم كله، لأن البطولات الرياضية توقفت فيه بسبب فيروس كورونا”.

رسالة وليد الفراج لـ وزارة الرياضة:

وأضاف الإعلامي الرياضي: “شكرًا لوزارة الرياضة وكل الجهات على الدعم للأندية لأن كل المؤشرات كانت أن الموسم يلغى”.

ويحتل نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا برصيد 63 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال يُقاتل للفوز بدوري 2020:

ويسعى الهلال للفوز بلقب الدوري، وذلك بعد أن خسره في موسم 2018/ 2019 لصالح جاره نادي النصر بفارق نقطة.

وفي وقت سابق، رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مُقدم برنامج “الدوري مع وليد”، على مشجع قال له إنه أساس التعصب الرياضي، وذلك بعد تعليق الفراج على بيان النيابة العامة الذي صدر ووجهت من خلاله بالقبض على أشخاص نشروا محتويات تُثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي.

وعلّق الفراج قائلًا: “والله ظلمتني، الانتقاد شيء وقلة الأدب شيء آخر، هناك فرق بين أنك تنتقد محتوى البرنامج، وهذا حقك، وبين أنك تسب وتوجه الشتائم للمذيع، هناك فارق كبير”.





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