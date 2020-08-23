وظائف إدارية وتقنية وأمنية لدى شركة السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وأمنية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق ، ذلك وفق المسميات التالية:
1 – سكرتير – Secretary
شهادة الثانوية كحد أدنى
خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.
2 – تسويق – Marketing
دبلوم تخصص تسويق، إدارة أعمال أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق.
3 – مساعد محاسب Assistant Accountant
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.
4 – مشرف تطوير البرمجيات – Supervisor, Software Development
بكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات، علوم الحاسب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه
5 – مبرمج – Programmer
بكالوريوس تقنية المعلومات، علوم الحاسب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه ومعرفة في هندسة J2EE وأدواتها.
6 – أخصائي تقنية المعلومات ، مكتب الخدمة – IT Specialist, Service Desk
دبلوم في تقنية المعلومات أو ما يعادلها
معرفة بأنظمة الكمبيوتر والمساعدة عن بعد والقدرة على اكتشاف المشكلات وإصلاحها
7 – أخصائي الخدمات الأمنية Security Services Specialist
دبلوم بعد الثانوية في العلوم الأمنية أو الإدارة
دورات في الأمن والسلامة
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ممارسة العمل بالمجال الأمني.
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