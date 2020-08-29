وفاة بطل Black Panther بعد صراع طويل مع المرض

المواطن - متابعة

توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، بطل فيلم Black Panther “بلاك بانثر”، عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان.

وتقمص بوزمان دور البطولة في فيلم Black Panther الذي حقق نجاحًا عالميًّا كبيرًا، ويعد أول عمل سينمائي عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ أستوديوهات مارفل.

وقالت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية”، مشيرةً إلى أن بوزمان “توفي في منزله محاطًا بزوجته وأفراد عائلته”.

وتم تشخيص إصابة بوزمان بسرطان القولون في 2016، لكنه لم يعلن يومًا عن حالته الصحية وواصل تصوير الأعمال السينمائية في أهم أستوديوهات هوليوود، بموازاة خضوعه لعمليات لا تحصى وعلاج كيميائي، بحسب العائلة التي وصفته بأنه مقاتل حقيقي.

أول بطل خارق أسود:

ومع فيلم Black Panther الذي خرج إلى الصالات في 2018، بات بوزمان نجم أول عمل سينمائي عن بطل خارق أسود، حيث ضم الفيلم الذي أخرجه راين كوغلر حشدًا من أشهر الممثلين السود، مثل لوبيتا نيونغو التي حازت جائزة أوسكار، وأنجيلا باسيت وفوريست ويتيكر ودانيال كالويا.

فيلم Black Panther مقتبس من مغامرات أول بطل خارق أسود ابتكره أستوديو “مارفل كوميكس” في 1966، ويروي قصة الكفاح الذي قاده الملك تي تشالا للدفاع عن شعبه الواكندا وهي الأمة الأكثر تقدمًا في عالم مارفل.

ورُشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.







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