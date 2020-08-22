يوفنتوس يطرد 2 من لاعبيه بأمر من بيرلو

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى إحداث ثورة في صفوف الفريق الأول، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحافي المخضرم فابريزيو رومانو إن إدارة يوفنتوس ستُلبي طلب بيرلو ببيع كل من الأرجنتيني جونزالو هيجواين والألماني سامي خضيرة.

يوفنتوس يُرحب برحيل بليز ماتويدي

وكان نادي يوفنتوس وافق على رحيل الفرنسي بليز ماتويدي بعد 3 سنوات قضاها في صفوف البيانكونيري حيث اتجه إلى الدوري الأمريكي.

وفي وقت سابق، أصبح المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي الجديد، يُفكر في الاستغناء عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الإيطالي بعد توليه المسؤولية.

وقال الصحفي الإيطالي “لوكا كورساري”: إنه بعد تعيين أندريا بيرلو أصبح مستقبل كريستيانو رونالدو مع البيانكونيري غامضًا وقد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اليوفي يُتوج بـ الدوري الإيطالي فقط

وكان يوفنتوس أنهى موسم 2019/ 2020 متوجًا بالدوري الإيطالي وخسر لقب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور ثُمن النهائي على يد نادي ليون الفرنسي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عبر الإنترنت أن أندريا بيرلو سيكون مدربًا للبيانكونيري حتى 30 يونيو 2022.

وحقق أندريا بيرلو العديد من النجاحات كلاعب كرة قدم، حيث فاز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006، إضافة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ميلان الإيطالي أعوام 2003 و2004 و2007، كما فاز بـ4 ألقاب للدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس.





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