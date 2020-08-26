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‏إصابات كورونا في السعودية تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل
بعد تسجيل 1068 خلال الـ24 ساعة الماضية

‏إصابات كورونا في السعودية تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل

2020/08/26
الساعة 4:13 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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‏إصابات كورونا في السعودية تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

سجلت ‏إصابات فيروس كورونا‬⁩ في المملكة‬⁩ أقل عدد منذ 18 أبريل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1068) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (284945) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (22136) حالة من بينها (1601) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (310836) حالة، توفي منهم (3755) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1068) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جازان 84، مكة المكرمة 67، المدينة المنورة 57، الرياض 55، تبوك 48.

 


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