‏متحدث ⁧‫الصحة‬⁩: لم يثبت عالمياً عودة الإصابة بكورونا‬⁩ لمن تعافوا

أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة التأكيد على أنه لا دليل على عودة الإصابة بكورونا لمن تعافى من الفيروس، حيث لم يثبت هذا الأمر عالميا حتى الآن مشيرًا إلى أن الدراسات العالمية مستمرة لفهم سلوك هذا الفيروس.
فيديو | متحدث #الصحة: لم يثبت عالميا عودة الإصابة بـ #كورونا لمن تعافوا مجددا#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) August 6, 2020
عودة الإصابة بكورونا غير مثبتة
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه حتى اليوم لم يثبت عالميًا عودة الإصابة بكورونا لمن تعافوا منه مشيرًا إلى أن مستويات المناعة لمن تعافى من كوفيد 19 لا تزال قيد الدراسة لأنها تتأثر بالكثير من العوامل وهي محل بحث مستمر.
وأوضح أن عودة الإصابة بكورونا غير مثبتة لا من خلال الحالات الواقعية ولا من خلال الدراسات والأبحاث العالمية.
تراجع الحالات الحرجة
من جهة أخرى أكد العبدالعالي أن الحالات الحرجة تراجعت بنسبة 12% خلال الأسبوعين الماضيين بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الصحة: انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين. #نعود_بحذر pic.twitter.com/NfTKOeXc4z
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 6, 2020
انخفاض الإصابات وزيادة التعافي
وتابع العبدالعالي أنه في نفس السياق وبالتزامن مع تراجع الحالات الحرجة تم رصد تراجع إجمالي الحالات حيث كانت الإصابات قبل شهر عند مستوى 5 آلاف حالة في اليوم، فيما تدور الآن حول الألف حالة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات مبشرة وتشير إلى أن خطط مجابهة فيروس كورونا تسير في الاتجاه الصحيح.