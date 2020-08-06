‏متحدث ⁧‫الصحة‬⁩: لم يثبت عالمياً عودة الإصابة بكورونا‬⁩ لمن تعافوا

المواطن - الرياض

أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة التأكيد على أنه لا دليل على عودة الإصابة بكورونا⁩ لمن تعافى من الفيروس، حيث لم يثبت هذا الأمر عالميا حتى الآن مشيرًا إلى أن الدراسات العالمية مستمرة لفهم سلوك هذا الفيروس.

عودة الإصابة بكورونا غير مثبتة

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه حتى اليوم لم يثبت عالميًا عودة الإصابة بكورونا لمن تعافوا منه مشيرًا إلى أن مستويات المناعة لمن تعافى من كوفيد 19 لا تزال قيد الدراسة لأنها تتأثر بالكثير من العوامل وهي محل بحث مستمر.

وأوضح أن عودة الإصابة بكورونا غير مثبتة لا من خلال الحالات الواقعية ولا من خلال الدراسات والأبحاث العالمية.

تراجع الحالات الحرجة

من جهة أخرى أكد العبدالعالي أن الحالات الحرجة تراجعت بنسبة 12% خلال الأسبوعين الماضيين بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

انخفاض الإصابات وزيادة التعافي

وتابع العبدالعالي أنه في نفس السياق وبالتزامن مع تراجع الحالات الحرجة تم رصد تراجع إجمالي الحالات حيث كانت الإصابات قبل شهر عند مستوى 5 آلاف حالة في اليوم، فيما تدور الآن حول الألف حالة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات مبشرة وتشير إلى أن خطط مجابهة فيروس كورونا تسير في الاتجاه الصحيح.



