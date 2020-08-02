1000 رنجت عقوبة عدم ارتداء الكمامة في ماليزيا

المواطن- محمد داوود- جدة

بدأت ماليزيا اليوم السبت في تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامة تصل إلى ألف رينجيت (235 دولاراً) على كل من يخالف القرار.

حالات كورونا في ماليزيا

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن الصحة الماليزية أعلنت في مؤتمرها الصحفي اليومي عن تسجيل 12 حالة جديدة من فيروس كوفيد-19 في ماليزيا، وهو ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 8,976 حالة، ومن جملة الحالات الـ 12 التي سجلت اليوم فإن 5 حالات هي إصابات مستوردة من الخارج إضافة إلى 7 حالات من العدوى المحلية.

حالات التعافي الجديدة

كما أعلن مدير عام الصحة د. نور هشام عبد الله في المؤتمر الصحفي عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، وهو ما يرفع حصيلة وفيات الجائحة في ماليزيا إلى 125، بنسبة 1.39% وهي نسبة أقل بشكل ملحوظ من النسب العالمية للوفيات.

وأعلن كذلك عن تعافي 27 حالة جديدة بشكل كامل وخروجها من المستشفيات، وبذلك ترتفع حصيلة الحالات المتعافية من الفيروس في ماليزيا إلى 8,644 بنسبة شفاء تبلغ 96.30%.

ولا زالت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تعمل على علاج 207 حالات بينها 3 حالات في وحدات العناية المشددة، وحالة واحدة تتطلب دعماً تنفسياً خاصاً.

وجدد مدير عام الصحة مناشدته للمواطنين الحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي وتعليمات النظافة وارتداء أقنعة الوجه والالتزام بتعليمات السلطات، خصوصاً خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



