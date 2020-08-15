15 ألف مصاب بـ كورونا أبلغوا عن إصاباتهم عن طريق تطبيق تباعد

المواطن - الرياض

أكد تطبيق تباعد أن هناك 15 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد استشعروا مسؤولياتهم، وأبلغوا عن إصاباتهم بالفيروس عن طريق التطبيق.

15 ألف مصابًا بـ #كورونا

استشعروا مسؤولياتهم

وأبلغوا عن إصاباتهم

عن طريق #تطبيق_تباعد كي تعلم عِظم ما فعلوه

تخيل.. كم نفسًا أنقذوها! 🙏 pic.twitter.com/YWwbe8PzWx — تطبيق تباعد (@TabaudApp) August 17, 2020

ونشر الحساب الرسمي لـ تطبيق تباعد على موقع تويتر، مقطع فيديو توعوي بعنوان “كي تعلم عِظم ما فعلوه تخيل كم نفسًا أنقذوها!”.

وقال تطبيق تباعد: إنه عند طلب المساعدة بعد إشعار الشخص بمخالطة مصاب بفيروس كورونا يقوم التطبيق بإرسال البيانات إلى وزارة الصحة، والتي بدورها تتواصل مع الحالات حسب الأولوية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف التطبيق أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة عند الحاجة عبر الرقم (937)، وأوضح التقرير أنه ينبغي على من ثبت إصابته بالفيروس، مشاركة التشخيص عبر تطبيق (تباعد)؛ لكي يتم إشعار المخالطين له خلال الـ14 يومًا الماضية.

حملوا التطبيق:

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية وجود تطبيقي تباعد وتوكلنا في هواتف المواطنين والمقيمين بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

ودعت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى تحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا والاستفادة من خدماتهما، مبينةً أن التطبيق الأول وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُور لأجلها.

ويمكن التطبيق من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من “الصحة” مع الحفاظ على سرية البيانات، كما يقدم تطبيق “توكلنا” عِدة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.





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