20 مليار دولار لشراء تيك توك

المواطن - متابعة

أبلغت وكالة بلومبرغ أن تطبيق (Triller) المنافس لـ تيك توك وشركة الاستثمار العالمية (Centricus) هم أحدث الراغبين في شراء أعمال التطبيق في الولايات المتحدة بعرض بقيمة 20 مليار دولار.

ويعني ذلك انضمام الراغبين الجدد بالشراء، إلى شركات أوراكل ومايكروسوفت وتويتر الراغبين بالحصول على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

وبعد تقرير بلومبرغ، قال متحدث باسم تيك توك لوكالة رويترز: إن الشركة لم تتلقَّ عرضًا، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل، وقد قللوا من أهمية الفكرة لبلومبرغ، ووصفوا الصفقة بأنها غير معقولة.

وأثار هذا الأمر تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة تمثل محاولة جادة أم أنها كانت حيلة دعائية.

ومع ذلك، أكد تطبيق (Triller) العرض، مدعيًا أنه قدمه مباشرةً إلى شركة بايت دانس (ByteDance) مالكة تيك توك، وليس إلى تيك توك نفسه.

وقال بوبي سارنيفشت (Bobby Sarnevesht)، الرئيس التنفيذي لشركة (Triller)، في بيان: قدمنا عرضنا مباشرةً إلى بايت دانس من خلال (Centricus) وتأكدنا من استلامه، ولم نقدم العرض لتيك توك، ولم يشارك تيك توك في هذا على الإطلاق، ونتعامل مباشرةً مع رئيس مجلس الإدارة فقط.

وأضاف: “نحن نتفهم أن عرضنا مزعج لبعض المديرين التنفيذيين في تيك توك في الولايات المتحدة، لأنه يزعج صفقة قد تكون أكثر ملاءمة لهم وأقل مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا ومنع اعتباره حقيقيًّا”.

وكما تم وصفه في الأصل من قبل مصدر بلومبرغ، فإن عرض (Triller) و(Centricus) سيشهد أن تدفع (Centricus) لشركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، مبلغ 10 مليارات دولار نقدًا مقدمًا، و10 مليارات دولار أخرى من الأرباح المشتركة لملكية أصول تيك توك في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

وسيكون لتطبيق (Triller)- الذي يدير خدمة مماثلة لتيك توك، ومن المفترض أنه سيساعد (Centricus) فعليًّا على تشغيل تطبيق الفيديو بعد الشراء- حصة قليلة في المشروع.







شارك الخبر