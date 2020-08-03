3 طرق مختلفة لاستعادة محادثات WhatsApp المحذوفة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

إذا واجهت مشكلة فقدان محادثتك على WhatsApp من قبل فأنت تعرف أن مهمة استرجاعها أمر صعب، ولكن كشف موقع Times Now News عن طرق مختلفة لاستعادتها:

1- الاستعانة بـ قوقل درايف:

وتحتاج في ذلك إلى استخدام نفس رقم الهاتف وحساب قوقل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية، ثم اتبع الخطوات التالية:

– ألغ تثبيت واتساب ثم أعد تثبيته باستخدام رقمك.

– عند سؤالك هل ترغب في استعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف انقر بـ نعم.

– بعد اكتمال عملية الاستعادة، انقر فوق التالي Next، وسيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة، حيث سيبدأ التطبيق في استعادة محادثاتك وملفات الوسائط الخاصة بك أيضًا.

2- النسخة الاحتياطية:

في هذه الخطوة ستحتاج إلى نقل الملفات إلى هاتف جديد أو بطاقة ذاكرة، ولكن عليك معرفة بعض النقاط المهمة وهي أن هاتفك سيخزن ما يصل إلى سبعة أيام الماضية من ملفات النسخ الاحتياطي المحلية، وسيتم إنشاء النسخ الاحتياطي المحلي تلقائيًا كل يوم في الساعة 2:00 صباحًا وحفظها كملف في هاتفك في المجلد sdcard / WhatsApp.

وإذا لم تجدها هناك فابحث في الأسماء التالية وحدة التخزين الداخلية internal storage أو وحدة التخزين الرئيسية main storage.

3- نسخة محلية أقدم:

إذا كنت ترغب في استعادة محادثات أقدم من ذلك فسيتعين عليك تنزيل تطبيق مدير الملفات، ثم انتقل إلى sdcard > WhatsApp > Databases.

وإذا لم يتم تخزين بياناتك على بطاقة SD، فانظر في الأسماء التالية وحدة التخزين الداخلية internal storage أو وحدة التخزين الرئيسية main storage.

بعد ذلك أعد تسمية ملف النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته منmsgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 إلى msgstore.db.crypt12، ثم ألغ تثبيت التطبيق وأعد تنزيله، واضغط على استعادة أو Restore عندما يُطلب منك ذلك.







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