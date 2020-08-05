5 تحديثات منتظرة قادمة على WhatsApp

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يطرح WhatsApp بانتظام ميزات جديدة على تطبيقه التجريبي لاختبارها قبل طرحها رسميًا وفيما يلي قائمة بهذه الميزات التي قد ترى النور في المستقبل، بحسب ما رصد موقع Wabetainfo.

1- نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية:

قال موقع Wabetainfo إن واتساب يخطط لجلب نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية لمستخدمي أندرويد Android؛ بحيث يتم تمييزها عن مكالمات الأفراد، وهو الأمر الذي له أعميته في التعامل مع مجموعات العمل.

2- رسوم متحركة جديدة:

يطبق WhatsApp في التحديث التجريبي له 2.20.198.11، نوعًا جديدًا من الرسوم المتحركة للملصقات.

3- تحسين واجهة المستخدم للمكالمات:

علاوة على ذلك، يعمل واتساب على تحسين واجهة المستخدم للمكالمات، ولا سيما نقل جميع الأزرار إلى أسفل الشاشة.

4- دعم تشغيل WhatsApp على الأجهزة المتعددة:

من المحتمل أن يكون هذا هو التحديث الأكبر في المستقبل، وسيمكن المستخدمون من استخدام حساب WhatsApp الخاص بهم على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الجهاز الأول.

وبحسب ما ورد سيتم إضافة خيار الحسابات المرتبطة في قائمة الإعدادات، حيث يمكن للمستخدمين إضافة جهاز جديد أو الخروج من أحد الأجهزة.

5- البحث المتقدم:

وستتيح هذه الميزة القادمة للمستخدمين البحث بسرعة عن نوع معين من الرسائل مثل الرسائل النصية أو الصور أو الفيديو أو GIF أو الرسائل الصوتية أو المستندات في محادثات واتساب الفردية أو الدردشات الجماعية.

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