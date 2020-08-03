3 مسحات طبية تؤكد جاهزية مايكون لديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي جاهزية المدافع البرازيلي مايكون بيريرا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في ديربي الرياض، بعد التأكد من سلبية عينته لفيروس كورونا المستجد.

مايكون جاهز:

وقال الإعلامي وليد الفراج: “حسب المعلومات أن مايكون جاهز وسيُشارك في ديربي الرياض”، وعلق العنزي قائلًا: “مايكون عنصر مهم وثابت في تشكيلة النصر هذا الموسم، وحقق معه بطولة السوبر وكان له جهود جبارة”.

وتابع العنزي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “النصر تعرض بسببه لابتزاز من النادي التركي، ذهب اللاعب إلى تركيا وعاد وتمكن النصر من شراء عقده لـ3 سنوات”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أجرى مسحة طبية في تركيا قبل حضوره، وأخرى فور حضوره، وقام بمسحة ثالثة بالأمس ولا يوجد أي شيء يمنعه من المشاركة”، ليرد الفراج قائلًا: “اللاعب وصل يوم 31/ 7 والمباراة يوم 5 أغسطس”.

وأضاف الفراج: “اتحاد كرة القدم لا توجد لديه أي موانع تمنع مشاركة أي لاعب طالما سوف تتم فحصه قبل بداية المباراة، وإذا كانت حرارته سليمة يشارك، ولكن التعليمات الطبية حسب البروتوكول تشدد على ضرورة مرور 7 أيام على عودة اللاعب قبل مشاركته”.

وعلق العنزي قائلًا: “3 مسحات طبية كافية للاعب وكلها سلبية فهذا مؤشر على سلامة اللاعب، هنا فريق أو معسكر يريد جرى الأمور إلى منحنى آخر”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الجهات المعنية لديها إجراءات ستتخذها مع جميع اللاعبين وليس مايكون فقط، أي لاعب يجب التأكد من جاهزيته، ولماذا التركيز على مايكون فقط، أغلب اللاعبين عادوا من خارج السعودية، والبعض كان مصاب بفيروس كورونا هل طالبنا التأكد من شفائهم؟!”.

ديربي الرياض:

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم عدٍ 5 من شهر أغسطس، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.



