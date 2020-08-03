3 نجوم يغيبون عن الهلال ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أبعدت الإصابة 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عن التدريبات الجماعية، ليتأكد غيابهم عن مباراة الهلال ضد الأهلي المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس.

الزعيم يفقد 3 نجوم

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن البرازيلي كارلوس إدواردو، وسلمان الفرج ونواف العابد، واصلوا أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية اليوم.

ويُعاني سلمان الفرج من إصابة في عضلة أسفل الفخذ، وتعرض نواف العابد لإصابة في مفصل قدمه، فيما يخضع كارلوس إدواردو لبرنامج علاجي إثر تعرضه لكدمة في مفصل القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ضد الأهلي

ويلعب الهلال ضد الأهلي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





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