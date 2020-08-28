ألقت شرطة الرياض القبض على تسعة مقيمين امتهنوا سرقة المركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها كقطع غيار.
فيديو .. ضبط 9 مقيمين امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار بالرياض#عاجل#تم_القبض #الأمن_العام #السعودية
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) August 28, 2020
تفاصيل ضبط عصابة سرقة المركبات
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية) ، أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، حيث ضبط بداخلهما (15) مركبة مجزأة مجهولة المُلكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.