4 أندية سعودية تتنافس على ضم أحمد الدوسري

المواطن - مروة نبيل

ظهر حارس المرمى أحمد الدوسري بشكل مميز مع نادي خيطان الكويتي، ليجذب أنظار أكثر من ناد سعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أحمد الدوسري

وأشارت مصادر خاصة لموقع “جول”، إلى أن أحمد الدوسري صاحب الجنسية السعودية، يمتلك العديد من العروض الجادة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الحالية.

وأضاف الموقع حسب مصادر مقربة من حارس مرمى نادي خيطان الكويتي، أن اللاعب لديه عروض من ثلاثة أندية العاصمة، بالإضافة إلى عرض رابع من أحد فرق القصيم.

ولم يحسم أحمد الدوسري موقفه حتى الآن من هذه العروض، حيث من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة دخول المفاوضات في مراحل جديدة.

ويملك حارس المرمى الشاب إمكانيات فنية مميزة، ما لفت أنظار الأندية إليه، بجانب امتلاكه الجنسية السعودية ما يسهل عملية التعاقد معه، حيث إنه من أب سعودي، إلا أنه يُقيم في الكويت.

وكان مدرب المنتخب الكويتي، ثامر عناد قد حاول ضم حارس المرمى خلال منافسات بطولة خليجي 24، نظرًا للمستوى المميز الذي يُقدمه مع فريق خيطان، إلا أنه صُدم آنذاك بعدم امتلاك اللاعب للجنسية الكويتية.

الدوسري والهلال

وارتبط اسم الدوسري بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه نفى هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه سيحسم مستقبله بعد أزمة كورونا.



