4 إجراءات على كبار السن ومرضى الضغط اتباعها قبل الخروج من المنزل

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه لا ضرر من خروج مرضى ضغط الدم وكبار السن عند الضرورة مع اتخاذ جميع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة عبر “الصحة 937” بموقع تويتر، إنه ليس هناك ضرر من الخروج للضرورة، لكن ينبغي الحرص على اتباع إرشادات الوقاية العامة عند الخروج ومنها، لبس الكمامة، وترك مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، وأيضًا المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية أو بمعقم كحولي لمدة ٢٠ ثانية قبل لمس الأنف والعين والفم، مع تجنب المصافحة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل (1389) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (282824) حالة، من بينها (34490) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1991) حالة حرجة.

حالات التعافي من كورونا كما سجلت (1626) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (245314) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (3020) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة. لافتةً الانتباه إلى أنه تم إجراء (52099) فحصاً مخبرياً جديداً .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.



