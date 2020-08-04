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4 مدن تسجل 268 إصابة بـ كورونا.. وحالات التعافي 1528 حالة

4 مدن تسجل 268 إصابة بـ كورونا.. وحالات التعافي 1528 حالة

2020/08/15
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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4 مدن تسجل 268 إصابة بـ كورونا.. وحالات التعافي 1528 حالة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩، اليوم السبت، عن تسجيل (1413) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1528) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (264,487) حالة ولله الحمد.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة 29.459 حالة، منها 1.766 حالة حرجة

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1413) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

خميس مشيط 76، الدمام 68 ومكة ا لمكرمة 65، الرياض 59، جدة 57، جازان 57، حائل 55، ينبع 53، أملج 45، العيدابي 42، الحرجة 32.

 




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