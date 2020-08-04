4 مدن تسجل 358 حالة كورونا جديدة وإجمالي الوفيات بالمملكة 3020

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1,626) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (1,626) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (34490) حالة من بينها (1991) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (282824) حالة، توفي منهم (3020) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1,389) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 109، مكة المكرمة 106، خميس مشيط 90، جازان 53، جدة 49، الهفوف 47، نجران 47، الدمام 45، المبرز 39، بريدة 39، حفر الباطن 38، المدينة المنورة 34، أبها 24.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:



