6 أمور يجب مراعاتها عند ارتداء كمامة قماشية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تمتع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بقدرة هائلة على الانتشار منذ ظهوره ووهان في ديسمبر الماضي، وكان هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغي ارتداء كمامة قماشية أم لا، ويعتقد البعض أنها قد تساعد في منع الفيروس من دخول الرئة، والبعض يختلف مع هذه الحقيقة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن يرتدي نوعان فقط من الأشخاص القناع الطبي وهما:

1- أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

2- أولئك الذين يهتمون بأشخاص آخرين يشتبه في إصابتهم به.

وتنصح المنظمة بارتداء القناع الطبي من أجل الحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين من حولك وإبطاء انتشار فيروس كورونا؛ ونظرًا لأن القناع الطبي أهم للعاملين بالقطاع الطبي فيوصى بشدة باستخدام كمامة قماشية.

5 أمور يجب مراعاتها عند اختيار كمامة قماشية قابل لإعادة الاستخدام:

1- يجب مراعاة ارتداء الكمامة القماشية بشكل صحيح، تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك أثناء ارتدائها، حيث يرتدي البعض القناع مع تغطية الفم فقط، وهو ما يجعله دون جدوى.

2- يجب أن تكون الكمامة مناسبة لوجهك دون الحد من قدرتك على التنفس، فالبعض يرفض ارتداء الأقنعة لأنهم قالوا إنه يحد من قدرتهم على التنفس، ولكن في الحقيقة أظهرت بعض الأبحاث الطبية أنه بغض النظر عن نوع القناع الذي ترتديه (طبي، قماش، N95) سيبقى مستوى الأكسجين لديك دائمًا كما هو، ولهذا من الضروري أن ترتدي القناع الصحيح بالطريقة الصحيحة.

3- حلقات الأذن المرنة والرفيعة ألطف على الأذنين من معظم الأنواع السميكة، ويجب مراعاة أن تضم الكمامة القماشية طبقة خارجية تشبه تلك الموجودة على ملابس السباحة؛ لأن ذلك من شأنه أن يجعلها تتشكل بسهولة على معظم الوجوه.

4- قبل وضع القناع، احرض على تنظيف اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالقناع والتأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة، وتجنب لمس الكمامة أثناء استخدامها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الكمامات غير الطبية أو الكمامات القماشية قد تزيد من احتمال إصابة الشخص بعدوى كوفيد-19 إذا تسببت قذارة اليدين في تلويث الكمامة أو تكرر لمسها أو إزاحتها عن الفم والأنف إلى أجزاء أخرى من الوجه أو الرأس ثم إعادتها مرة أخرى لتغطية الفم والأنف.

5- حددت النتائج البحثية الجديدة أنواع الأقمشة المفضلة للكمامات القماشية غير الطبية وعدد طبقاتها وتركيبتها، ويجب أن تضم ما يلي:

طبقة داخلية من مادة ماصة مثل القطن.

طبقة وسطى من مادة غير منسوجة مثل البولي بروبيلين.

طبقة خارجية من مادة غير ماصة، مثل البوليستر أو مزيج البوليستر.

6- إذا أردت استعادة استخدام القناع المصنوع من القماش، احرص على حفظه في كيس بلاستيكي نظيف يمكن إغلاقه، وعند إخراجها، أمسكها من الشريطين، واغسل الكمامات القماشية بالصابون أو سائل التنظيف ويُفضل استخدام ماء ساخن (لا تقل حرارته عن 60 درجة مئوية) مرة كل يوم على الأقل.

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