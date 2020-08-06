6 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 6 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد استئناف المسابقة عقب توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.

ووجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بإطلاق اسم عيدنا عيدين على الجولة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى، احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الدرجة الأولى

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب النهضة مع العين على استاد الأمير محمد بن فهد، فيما يحل البكيرية ضيفًا على النجوم في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُقام مباراة نجران ضد الطائي عند الساعة 7:10 مساء، على استاد جامعة نجران، ثم تنطلق مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بندي الباطن أمام نظيره الشعلة عند الساعة 7:20 مساء، على ملعب نادي الباطن.

ويلعب الجبلين والكوكب عند الساعة 7:35 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الأنصار ضد المجزل عند الساعة 7:40 مساء، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

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