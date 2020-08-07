7 جنسيات قادت الهلال لذهب الدوري

المواطن - مروة نبيل

نجح الهلال، بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في التتويج رسميًّا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.

الهلال يحصد الذهب:

وكشف حساب نادي الهلال الرسمي على

موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الجنسيات التي قادت الفريق الأول لكرة القدم للتتويج بلقب الدوري السعودي، حيث نجح الزعيم في حصد البطولة 16 مرة.

ويُعد الإنجليزي جورج سيمث أول من قاد الزعيم لحصد اللقب عام 1977، وهي أول بطولة دوري ممتاز رسمية في السعودية، وتوج الأزرق بلقب الدوري عام 1979 مع البرازيلي ماريو زاجالو قبل جولة على نهاية المسابقة.

وحقق الزعيم لقب الدوري عام 1985 مع البرازيلي خزيه كاندينو، وخسر مباراة واحدة فقط من أصل 22 لقاء، وتمكن مواطنه خوزيه نوغيرا من الجمع بين الدوري وبطولة الخليج عام 1986.

وتمكن الأوروغوياني عمر بوراس من قيادة الزعيم للتتويج بلقب الدوري عام 1988، ليقود بعد ذلك مباشرة المنتخب السعودي، وقاد البرازيلي خوان كارلوس الهلال لحصد البطولة في 1990، مسجلًا رقمًا قياسيًّا كأقوى خط دفاع، حيث استقبل الفريق 6 أهداف فقط خلال 22 مباراة.

وقاد البرازيلي جوبير، الزعيم لحصد اللقب عام 1996، ونجح الروماني إيلي بالاتشي في قيادة الفريق للجمع بين لقبي الدوري وبطولة الخليج عام 1998، وحقق الأزرق لقبي الدوري وكأس الكؤوس الآسيوية 2002 مع الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، وتوج بجميع البطولة المحلية 2005 مع البرازيلي ماركوس باكيتا.

ونجح الروماني كوزمين أولاريو في تحقيق لقبي الدوري وكأس ولي العهد عام 2008، وفاز الزعيم باللقبين مجددًا عام 2010 تحت قيادة البلجيكي إيريك غيريتس، وحقق أعلى نسبة فوز في تاريخ الدوري، وحصد الهلال لقب الدوري بلا خسارة وكأس ولي العهد عام 2011 مع الأرجنتيني غابرييل كالديرون.

وواصل الزعيم التتويج بالبطولات، وفاز بلقب الدوري السعودي وكأس الملك عام 2017 مع الأرجنتيني رامون دياز، وقاد مواطنه خوان براون الفريق في نهاية البطولة عام 2018، قبل أن ينجح لوشيسكو في التتويج باللقب هذا الموسم، عقب الفوز بدوري أبطال آسيا.







شارك الخبر