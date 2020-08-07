7 مميزات جديدة في جوجل كروم لزيادة إنتاجية المستخدم 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

طرحت شركة جوجل العديد من التحديثات لمتصفح الويب الخاص بها كروم؛ بهدف زيادة إنتاجية المستخدم وجعل تجربة التصفح أسرع، وذلك من خلال إضافة تحسينات من شأنها أن توفر سرعة أكبر في تحميل علامات التبويب.

وتعمل المجموعة الكاملة من الميزات الجديدة معًا على معالجة مخاوف مستخدمي كروم الذين يميلون إلى فتح العديد من علامات التبويب في وقت واحد ويعملون على تصفحها بشكل منتظم.

1- تسمية علامات التبويب:

وفي شهر مايو، كانت جوجل قد طرحت بشكل تجريبي ميزة تتيح للمستخدمين تسمية علامات التبويب المفتوحة الخاصة بهم؛ للحفاظ على تنظيم مهامهم وأبحاثهم عبر الإنترنت، وحاليًا سيتم طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين.

2- طي وتوسيع علامات التبويب:

واستنادًا إلى تعليقات مستخدمي الإصدار التجريبي، ستسمح جوجل بطي وتوسيع مجموعات علامات التبويب؛ بحيث يمكنك التركيز على المجموعات التي تحتاج إلى الوصول إليها أكثر، وبحسب الشركة فإن هذا كان الطلب الأكثر شيوعًا من المستخدمين.

3- تحديث على إصدار أندرويد:

وفي إصدار أندرويد من كروم، إذا بدأت في كتابة موضوع في شريط العناوين، فسترى اقتراحًا للتبديل إلى علامة تبويب إذا كنت فتحتها مسبقًا ونسيت ذلك.

4- QR على كروم:

وسيحصل مستخدمو أندرويد أيضًا على إمكانية مشاركة العناوين URL من خلال رمز الاستجابة السريعة QR، بالإضافة إلى نسخ الروابط ومشاركتها إلى الأجهزة الأخرى أو إرسال الروابط عبر تطبيقات أخرى، أو حتى طباعة الصفحة.

وستشق ميزة رمز الاستجابة السريعة الجديدة طريقها إلى كروم على سطح المكتب أيضًا، ويمكن الوصول إليها من شريط عنوان كروم.

5- معاينة علامات التبويب:

وفي الوقت نفسه، سيقدم الإصدار التجريبي من متصفح جوجل ميزة تتيح لك الوقوف على علامة التبويب لمعاينة الصورة المصغرة للصفحة، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتلك الأوقات التي يكون لديك فيها العديد من علامات التبويب المفتوحة من نفس المجال.

6- تجميل أسرع للصفحات بنسبة 10%:

ولتحسين التجربة العامة لاستخدام العديد من علامات التبويب في المتصفح، سيقدم الإصدار الجديد M85 ميزة تشغيل الأجزاء الأكثر أهمية في الأداء بشكل أسرع، وهذا سيؤدي إلى تحميل أسرع للصفحات بنسبة تصل إلى 10% من خلال تحديد أولويات المهام الأكثر شيوعًا.

7- مجموعات قابلة للتخصيص:

يقدم جوجل كروم أيضًا ميزة تنظيمية تسمح للمستخدم بتجميع علامات التبويب في مجموعات قابلة للتخصيص، يمكن تسميتها بالأسماء والألوان.







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