7 نصائح للأسرة إذا كان لديها شخص مصاب بـ كورونا في المنزل

المواطن - الرياض
أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام ببعض التدابير والإجراءات الوقائية في حال كان أحد الأشخاص في المنزل مصابًا بفيروس كورونا.
ونصحت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر” بما يلي:
– البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.
– ارتداء الكمامات والقفازات باستمرار.
– عدم مشاركة الأدوات مع الشخص المصاب بكورونا.
– تطهير الأسطح باستمرار.
– غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة 40 ثانية.
– غسل الملابس وأغطية الفراش.
– توعية الأطفال حول سبل الوقاية.
وشددت وزارة الصحة على أهمية التوجه مباشرة لعيادة تطمن في حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا.
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