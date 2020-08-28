75 دقيقة تُجهز الهلال لحسم لقب الدوري

المواطن - محمد سمعه

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته، اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الحزم غدًا ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تدريبات مكثفة لنجوم الهلال:

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن لاعبي الفريق الكروي الأول بالفريق العاصمي خاضوا تدريبات مكثفة خلال 75 دقيقة وذلك استعدادًا لمواجهة الحزم، حيث إذا تمكن الزعيم من الفوز وتعادل النصر أو خسر من الفيحاء، سيكون الأزرق بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020 برصيد 66 نقطة.

وفي سياق آخر، ستكون مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاسمة لـ مصير الهلال والنصر، حيث اقترب الصراع بين كبيري الرياض من نهايته.

الزعيم عينه على الحزم وعين على النصر:

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة نادي الحزم، غدًا ضمن مباريات الجولة الـ28، بينما يواجه النصر فريق الفيحاء حيث ستكون 90 دقيقة صعبة على الفريقين، وقد تحسم الكثير من الأمور، حيث لو نجح الأزرق في الفوز وخسر النصر أو تعادل مع الفيحاء، فسوف يكون الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020، ولكن إذا حقق الهلال أي نتيجة غير الفوز وفاز النصر فسيتم تأجيل الأمور للجولة التاسعة والعشرين.

بالطبع لن يستسلم الزعيم ولن ييأس النصر حول المنافسة على اللقب، خاصة أن سيناريو الموسم الماضي الذي أهدر فيه الزعيم العديد من النقاط، جعلت النصر يأتي من بعيد ويُتوج باللقب، لن يتكرر في الموسم الحالي.







شارك الخبر