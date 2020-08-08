8 مميزات في غرف ماسنجر تنافس برنامج زوم مع بدء الدراسة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قطع فيسبوك ماسنجر شوطًا طويلًا منذ طرحه في 2011 ثم إطلاقه كتطبيق مراسلة فورية متكامل من فيسبوك، وقد تطور حاليًا لينافس برنامج زوم Zoom.

ويسمح ماسنجر للمستخدم بإرسال المستندات والملفات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو وفي بعض البلاد، يمكن إرسال المبالغ النقدية أيضًا إلى الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

غرف ماسنجر مقابل برنامج زوم:

وفي وقت سابق من هذا العام، قدم فسيبوك توسعًا آخر في نطاق التطبيق، حيث كشف عن غرف ماسنجر Messenger Rooms وذلك في مايو 2020، وأتي ذلك على سبيل المنافسة مع برنامج زوم Zoom الناجح في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى تطبيقات لعقد المؤتمرات افتراضيًا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا وتدابير التباعد الاجتماعي.

وتمكنت غرف ماسنجر من أن تكون بين أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها في متاجر التطبيقات الأمريكي لعدة أسابيع، لكنه خرج من القائمة الأسبوع الماضي، وهو ما دفع الشركة الأم للرد بتحديثات وميزات جديدة.

ويهدف التحديث الجديد إلى جعل غرف ماسنجر أكثر قدرة على المنافسة تزامنًا مع إعادة فتح المدارس في دول كثيرة، وهو في ذلك يتنافس مع برنامج زوم و Google Meets.

تحديثات غرف ماسنجر:

1- قام الإصدار المحدث من غرف ماسنجر بتغيير موقع قائمة الغرف التي تلقيت دعوة إليها حيث باتت ضمن علامة تبويب الدردشات داخل صندوق الوارد الخاص بك.

2- سيتم عرض قائمة الغرف أعلى علامة التبويب.

3- كما تم تسهيل تحديد خيار إنشاء غرفة جديدة من خلال موضعها في علامة التبويب الدردشات.

4- علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من اختيار طبيعة غرفة الدردشة منذ البداية، فعند الإنشاء، يمكن للمستخدم تحديد الغرض من الغرفة، ولتسهيل الأمر، يقترح عليك التطبيق بعض الاختيارات.

5- يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد تاريخ البدء وتغيير جمهور الغرفة حسب رغبتهم. 6- يمكن أيضًا عرض الغرف أو ضمها أو تحريرها أو تكبيرها بمزيد من المدعوين أو حذفها في أي وقت بعد الإنشاء.

7- أتاح التطبيق إمكانية تخصيص الخلفية في الغرفة باستخدام صورك الخاصة، وهو يدعم الخلفيات بزاوية 360 درجة.

8- وأخيرًا، يمكن للمستخدمين أيضًا تمكين العديد من المرشحات أو الفلاتر Filters أثناء استخدام التطبيق.







شارك الخبر