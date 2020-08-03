WhatsApp يوسع خطط خدمة الدفع الرقمي بعد نجاحها في البرازيل

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعتزم تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp تقديم خدمة المدفوعات الرقمية على نطاق واسع بعد نجاح التجربة في البرازيل، حيث أطلقها لعدد محدود من المستخدمين في الهند.

وبحسب موقع Money Control، أطلق التطبيق المملوك لـ فيسبوك خدمة المدفوعات الرقمية WhatsApp Pay، في الهند بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة من بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

وحصل التطبيق بالفعل على موافقة البنك لتلبية متطلبات توطين البيانات الخاصة به والتي تتضمن تخزين بيانات المدفوعات، ومعلومات حول المدفوعات أو معاملات التسوية، وبيانات العملاء من بين معلومات أخرى.

بنك الاحتياطي الهندي يعلن رضاه عن خدمة واتس آب:

وأفادت إفادة خطية قدمها البنك في المحكمة العليا الأسبوع الماضي أنه راضٍ عن امتثال واتس آب للقواعد الخاصة بتقديم الخدمة في الهند، وأنه يمكنه بدء العمل على منصة مدفوعات رقمية.

وبناءً على ذلك قدم تطبيق المراسلة خدمة المدفوعات الرقمية على أساس تجريبي لعدد محدود من المستخدمين.

وقال متحدث باسم واتس آب إن الشركة مستعدة الآن لتقديم خدمة المدفوعات الخاصة بها للمستخدمين في الهند، متابعًا: لقد عمل فريقنا بجد للوفاء بهذه المعايير خلال العام الماضي ونجني ثمرة هذا الجهد في الوقت الحالي.

مستخدمي WhatsApp في الهند:

ويمتلك تطبيق واتس آب 400 مليون مستخدم في الهند، ما يجعل خدمة المدفوعات الرقمية تجربة جيدة ومثمرة للشركة.

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