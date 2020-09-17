أبرز أرقام الأهلي والشرطة في أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والشرطة العراقي المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

دوري أبطال آسيا

وتُقام مباراة اليوم عند الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وخطف أولى بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي، فيما يملك الشرطة العراقي نقطة واحدة.

الأهلي والشرطة

ولعب الأهلي والشرطة العراقي 3 مباريات في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الراقي في تسجيل 4 أهداف، واهتزت شباكه مرتين، وقام بـ20 تسديدة، وارتكب 40 خطأ، واكتسب 30 خطأ.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي في تسجيل هدف واحد، واهتزت شباكه 3 مرات، وقام بـ25 تسديدة، وارتكب 33 خطأ، واكتسب 39 خطأ، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

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