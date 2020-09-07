أبها يضم سعيد آل حمسل لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، في التعاقد مع سعيد آل حمسل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

سعيد آل حمسل في أبها:

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب سعيد آل حمسل أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 3 سنوات حتى عام 2023، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

وأشار حساب نادي أبها الرسمي إلى أن مراسم التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران تمت بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة، ووسط اللاعبين الدكتور صالح اليامي.

أبها في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.







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