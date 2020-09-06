صالح آل عباس يغيب عن تدريبات أبها

المواطن - مروة نبيل

غاب صالح آل عباس عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الجماعية، مساء اليوم الأحد؛ بسبب معاناته من الإصابة.

صالح آل عباس يغيب:

وأشار حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن صالح آل عباس لم يُشارك في تدريبات اليوم بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال مباراة الأهلي الماضية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز على الأهلي بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.







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