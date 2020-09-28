أخضر الصالات يرفع درجة استعداده لـ كأس آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

واصل أخضر الصالات بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، تدريباته اليومية في إطار استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2020.

أخضر الصالات يواصل الاستعداد

وخاض المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية خلال معسكره المقام حاليًا في الدمام، والذي يستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري، أملًا في إعداد اللاعبين بشكل مميز لمنافسات البطولة الآسيوية.

وقام فونسيكا بتقسيم لاعبي أخضر الصالات خلال الحصة التدريبية على فترتين حيث أجريت تدريبات الفترة الأولى في صالة اللياقة، فيما أجريت الفترة الثانية على صالة نادي القادسية تم خلالها تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم المران بمناورة على كامل الصالة.

على جانب آخر، واصل ثلاثي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، عبدالإله العتيبي وسلطان الدحيم وبسام الشمري برنامجهم التأهيلي تمهيدًا لعودتهم للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس آسيا في الكويت خلال الفترة من 2 وحتى 13 من شهر ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم “ليتوانيا 2021”.

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