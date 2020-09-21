أزمة دي سوزا تُهدد إدارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تسببت أزمة اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي سابقًا، في إحراج مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة وذلك بعد أن وصف من في الإدارة بأنهم هواة.

الأهلي سيقدم شكوى ضد دي سوزا

وكان الراقي أصدر بيانًا يوم الجمعة الماضية أكد فيه أنه سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب البرازيلي لأنه فسخ العقد بصورة غير قانونية.

ولا تزال الأزمة مستمرة حيث ظهر دي سوزا في تصريحات جديدة وأكد على أن إدارة النادي لا تعرف القانون بشكل جيد، مضيفًا أن الأشخاص الذين يفهمون قانون في النادي أكدوا على أن موقف اللاعب البرازيلي صحيح وقانوني.

دي سوزا يُعلق ويكشف الكواليس

وطلب أحد المغردين عبر حساب الراقي في “تويتر” توضيحًا من دي سوزا للرد على بيان إدارة النادي حيث قال اللاعب البرازيلي عبر “تويتر” : “لماذا لا تُرينا الإدارة الاتفاق الذي وُقع، ولماذا لا تُرينا أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل التي أُرسلت لهم لإعطائي المستحقات المالية قبل فسخ العقد، لسوء الحظ الإدارة التي تُدير النادي عبارة عن هواة، والفريق عملاق ولكن الإدارة الحالية ستجعل الأهلي صغيرًا”.

جدير بالذكر أن كثرة الأزمات قد تجعل جمهور الراقي يُطالب إدارة مؤمنة بالرحيل تفاديًا لحدوث أي مشاكل بالمستقبل، كما أن جماهير الأهلي غضبت بعدما علمت بأن السوري عمر السومة بات قريبًا من مغادرة الراقي بسبب الإدارة وكثرة المشاكل.

شارك الخبر