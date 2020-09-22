أسباب تراجع نتائج التعاون هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، رغم تحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وبدايته بشكل قوي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون ضد الشارقة:

ولعب التعاون ضد الشارقة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بفوز الفريق الإماراتي بنتيجة 6/ 0، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد سكري القصيم عند 6 نقاط في المركز الرابع بمجموعته في دوري أبطال آسيا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أن الفريق كان يتصدر الترتيب، قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية.

وأنهى سكري القصيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 15 لقاءً.

التفريط في نجوم الفريق:

وقال الناقد الرياضي محمد العنزي لبرنامج “الدوري مع وليد”: “صعب تأهل التعاون لكن ليس مستحيل.. لم نكن نرغب بمثل هذه النتائج المسيئة للكرة السعودية.. محمد القاسم هو من فرط في مكتسبات الفريق”.

وتابع سلطان اللحياني: “حظ أوفر للتعاون والكرة السعودية.. أعتقد مبالغة المدرب في الهجوم هي سبب الهزيمة الكبيرة.. أخطاء دفاعية في التعاون والحارس أيضًا.. لا زال الفريق يستطيع التأهل بفوزه على الدحيل متصدر المجموعة”.

وأضاف خالد السعود قائلًا: “تحدثت عن سكري القصيم في بداية الموسم بعد بطولة الكأس قلت: إنه يجب أن يحافظ على المنظومة.. من فريق منظم وعمل إداري ممتاز إلى فريق مشتت.. الحل يبدأ باستقالة الرئيس أو لم الشمل”.

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