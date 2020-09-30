أسرع طريقة لإزالة النمش

أغلب السيدات تبحث عن أسرع طريقة لإزالة النمش حتى تتخلص من هذه المشكلة التي ربما تؤثر على نفسيها بين أصدقائها من أجل التمتع ببشرة صافية جذابة لا يتخللها أي عيوب.

ما المقصود بالنمش

أوضح موقع المواطن أن النمش يتمثل في إصابة جلد البشرة البيضاء أو الشقراء ببعض البقع البنية أو التي تميل إلى اللون الذهبي نتيجة حدوث اضطراب في صبغة الملامين نتيجة وجود جين الميلانوكوروتين بنسبة خالية في الخدين والأنف والجبين.

ما السبب وراء الإصابة بالنمش

ربما الإصابة بالنمش تكون بفعل عامل وراثي.

عدم حماية البشرة البيضاء من أشعة الشمس.

إهمال نظافة البشرة والعناية بها.

بعض السيدات عندما يحدث الحمل لهم فأن النمش يظهر على بشرتهم وهذا بفعل الخلل الذي يحدث في هرمونات الجسم ولكن بعد الولادة وانضباط الهرمونات يختفي هذا النمش.

وضع مستحضرات تجميل أو العناية بالبشرة غنية بالزيوت في وقت النهار والسير بها تحت أشعة الشمس.

عدم تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مما يؤثر بالسلب على فيتامينات الجسم.

عدم التخلص من الجلد الميت الذي يوجد على الوجه بشكل مستمر وتركه يؤدي إلى ظهور نمش.

كيفية حماية البشرة من الإصابة بالنمش

قبل التعرف على أسرع طريقة لإزالة النمش لابد من التعرف على طرق الحماية منه لأتباعها لتجنب ظهور النمش وهو كالآتي:

تجنب السير وقت الظهر حيث تكون أشعة الشمس حارقة ومضرة تعمل على زيادة إفراز الخلايا إلى صبغة الميلامين في بشرة الوجه.

تطبيق واقي الشمس في حالة رغبنا الخروج في وقت الظهيرة لحماية البشرة البيضاء.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي تتمثل في الفيتامينات والمعادن والألياف.

تجنب وضع مستحضرات التجميل بكثرة.

الاهتمام بالبشرة وإزالة الجلد ميت من عليها.

تطبيق الأقنعة الطبيعية على البشرة من أجل الترطيب وتهدئة البشرة.

طرق علاج النمش

من أسرع طريقة لإزالة النمش هو الليزر حيث أنه يخلص البشرة من بقع النمش بشكل نهائي بشرط اتباع عدة جلسات متتالية.

هو الليزر حيث أنه يخلص البشرة من بقع النمش بشكل نهائي بشرط اتباع عدة جلسات متتالية. المداومة على تناول الفواكه مثل الشمام والمشمش والخضراوات مثل الجزر.

تطبيق المراهم التي تعمل على ضبط هرمونات وتصبغات البشرة وجعل مكوناتها في حالة توزان.

وصفات لإزالة النمش

وصفة البقدونس لإزالة النمش

المكونات

البقدونس. ماء مغلي. قطن.

التحضير

نحضر بقدونس ونضعه في ماء ويرفع على النار حتى تمام الغليان.

ثم يترك حتى يفقد حرارته وباستخدام القطن يتم غمسه في الماء ووضعه على المناطق المصابة بالنمش لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر يفضل الدوام على هذه الوصفات بشكل يومي ويفضل بالمساء.

ماسك الخميرة بيرة والزبادي لإزالة النمش

المكونات

خميرة بيرة. لبن الزبادي. ليمون.

التحضير

نحضر طبق نوضع به ملعقة زبادي مع ملعقة خميرة بيرة وملعقة من عصير الليمون ثم يمزجوا بشكل جيد.

يتم تطبيق هذا المزيج على البشرة ويترك عليها لمدة ثلث ساعة حتى يفقد ليونته ويتحول إلى قناع متماسك على الوجه.

ثم نبدأ في فرك القناع في اتجاه دائري وخاصة في الأماكن التي يوجد بها النمش.

وصفة الحليب للتخلص من النمش

المكونات

زيت اللوز. حليب.

التحضير

نحضر إناء صغير ونضع به نسب متساوية من زيت اللوز والحليب ويتم تقليبهم جيدًا حتى يمتزجوا.

ثم نحضر قطعة ونبللها بهذا السائل وتضعها على النمش وتترك على البشرة لمدة عشر دقائق.

وأخيرًا يتم غسل البشرة بالماء الفاتر يفضل المداومة على هذا المزيج حتى نحصل على النتائج المرجوة.

وصفة الكريمة الحامضة

تعتبر هذه الطريقة هي أسرع طريقة لإزالة النمش لأن الكريمة الحامضة مصنوعة من حامض اللبنيك وهو يوجد في اللبن الرائب الذي هو من أفضل الماسكات التي تلطف البشرة الحساسة وتعالج مشاكلها.

لأن الكريمة الحامضة مصنوعة من حامض اللبنيك وهو يوجد في اللبن الرائب الذي هو من أفضل الماسكات التي تلطف البشرة الحساسة وتعالج مشاكلها. ولذلك يفضل وضع طبقة من الكريمة الحامضة على البشرة والاهتمام بالمناطق المصابة بالنمش وتبقى على الجلد حتى تنشف وهذا يحدث بعد مرور القليل من الدقائق.

ثم نحضر منديل ناعم نظيف ونقوم بإزالة تلك الكريمة ثم وضع أي مستحضر مرطب ترتاح عليه البشرة يجب اتباع تلك الطريقة مرة كل يوم حتى نرى أن النمش قد انتهى.

استخدام العسل في إزالة النمش

العسل منتج أثبت قوته وسرعته في إزالة النمش لذلك تعتبره السيدات أنه أسرع طريقة لإزالة النمش وهذا يرجع إلى وجود إنزيمات تقلل من التصبغات الجلدية التي تحدث في البشرة.

وهذا يرجع إلى وجود إنزيمات تقلل من التصبغات الجلدية التي تحدث في البشرة. لذلك على السيدة إحضار ملعقة عسل وتقليبها مع مياه مناسبة لهذه المعلقة وإدخالها في الميكروويف حتى تدفء وتتجانس المكونات.

ثم يتم تطبيقها على المنطقة التي يوجد بها النمش ويظل هذا القناع على البشرة لعدة دقائق ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر.

لابد من اتباع تلك الوصفة يوميًا لعدة أسابيع.

ماسك البابايا لإزالة النمش

معروفة البابايا بأنها مهمة جدًا للبشرة لما بها من مكونات تعمل على إزالة التصبغات التي ينتج عنها النمش.

بمجرد وضع عصير البابايا على قطنة ومسح الوجه به بشكل دائري خفيف لمدة عشر دقائق يومياً ثم تنظيف الوجه بالماء فإنها تساعد على تخفيف أثار النمش.

طريقة البصل للتخلص من النمش

أثبت البصل فاعليته في التخلص من البقع البنية أو الذهبية التي تصيب الوجع والتي تدعى النمش لأنه غني بالكبريت الذي يعمل بمثابة مقشر للبشرة فيزيل الطبقة التي بها التصبغ.

يفضل استخدام البصل الأحمر المقطع إلى شرائح ليست رقيقة ويتم تدليك البشرة به مرتين بشكل يومي.

كما يمكن إضافة ملعقة خل للبصل من أجل الحصول على نتائج مرضية في وقت قياسي.

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