أفضل فيتامين لكثافة الشعر

الشعر من علامات الجمال للمرأة ولا بد من استخدام أفضل فيتامين لكثافة الشعر للحفاظ على الشعر وتغذيته وزيادة كثافته ونموه وكذلك تطويله وتقويته.

أسباب ضعف الشعر وتساقطه

ربط الشعر طوال اليوم.

تصفيفه بخطأ.

كلما ازدادت المرأة في العمر كلما زاد تساقط الشعر.

قد يكون بسبب بعض العوامل الوراثية.

انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة عند وصولها لسن اليأس.

خلل في الغدة الدرقية في أداء وظائفها.

الإصابة بمرض الثعلبة.

قد يحدث تساقط الشعر بسبب بعض الأدوية مثل أدوية السرطان التي تسبب تساقط الشعر، وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب.

اصابه فروه الراس ببعض الالتهابات والفطريات الجلدية.

الإصابات بفقر الدم نتيجة انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم وبالتالي يؤثر على الشعر.

عدم تناول غذاء صحي يحتوي على الفيتامينات والخضروات والفاكهة والبروتين.

الفيتامينات والشعر

أثبت أطباء الجلدية بأن العامل الأساسي للحفاظ على الشعر هو النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على جميع الفيتامينات لتغذية الشعر ومن خلال موقع المواطن نوضح أفضل فيتامين لكثافة الشعر.

فيتامين د

من وظيفته الحفاظ على الجلد حيث ان له دور في نمو بصيلات الشعر ويزيد من كثافته، ويحد من تساقط الشعر أي بمعنى أنه يعالج اغلب مشاكل الشعر ويمكن الحصول على فيتامين د من مصادر الغذاء الخارجية مثل الأسماك بأنواعها كسمك السالمون، وكذلك يوجد فيتامين د في البقوليات، اللبن، الفطر، وتعتبر الشمس أفضل مصدر طبيعي للحصول على فيتامين د.

ولذا يعتبر فيتامين د أفضل فيتامين لكثافة الشعر.

فيتامين ه‍

يقوم فيتامين ه‍ لتقوية فروة الرأس والشعر وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحد من الجذور الحرة التي تقوم بتكسير بصيلات الشعر وتساقطه، ويمكن الحصول على فيتامين ه‍ من بعض أنواع الطعام كالمكسرات، الخضروات، الزيوت النباتية، والبذور.

فيتامين أ

وهو أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون ومن وظيفته الحفاظ على الجلد والشعر والجهاز المناعي كما أنه يمنع الجفاف من الجسم ولكن الإفراط في تناوله قد يكون سام، ويتواجد فيتامين أ في الجزر، البطاطا، السبانخ، البروكلي، والتونة.

فيتامين ج

يساعد على نمو الشعر ويمنع تساقطه كما أنه يقلل من القشرة، ويتواجد فيتامين ج في الفاكهة مثل الكيوي، الفراولة، التوت البري، البطيخ، الأناناس، الجريب فروت، البرتقال والخضراوات مثل الفلفل الأخضر، الخضروات الورقية، الملفوف، السبانخ، اللفت الأخضر والبطاطا والطماطم.

فيتامين ب

هو عبارة عن عدة مركبات مع بعضها ويتعلق تساقط الشعر بنقص البيوتين في الجسم والبروتين هو أحد فيتامينات ب المعروفة والذي يستخدم لنمو الشعر وعلاج التساقط، وباقي الفيتامينات الأخرى تعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تقوم بحملة الاكسجين والمواد الغذائية ويتواجد فيتامين ب في اللوز، اللحم البقري، والسردين.

أفضل فيتامين لكثافة الشعر من الصيدلية

حبوب برفكتيل للشعر

تتميز حبوب برفكتيل بأنها تحتوي على فيتامين أ، ب، ج، د، ه‍، وتحتوي أيضًا على حمض الفوليك والمعادن مثل الحديد، الزنك، المنجنيز، النحاس، الكروميوم، السيليكون، تحتوي على مادة الكولاجين، وخلاصة بذور البابايا، عشبة الكنباث، حبوب برفكتيل يتواجد فيها مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الشعر من التساقط، وتساعد على نموه، ويعطي القوة واللمعان.

حبوب فيتامينات الشعر فيت هير للشعر

تحتوي على الحديد، فيتامين ج، فيتامين ب، وحمض الليسين الذي يعتبر أحد مكونات البروتين في الشعر، وكل هذه المكونات تعمل على منع تساقط الشعر، وحمايته من التقصف، والجفاف.

كبسولات بيوتين فورت للشعر

فيتامين ب 7 والتي تستخدم لعلاج الجلد والشعر كما أن من وظيفته يقوم بتحفيز الأنزيمات في الجسم التي تقوي الشعر وتعيد له لمعانه وتزيد من كثافته وتمنع جفافه.

هاي بوتنسي فورميولا للشعر

من مكوناته فيتامين ب 12 والذي يقوم بتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على الأكسجين والمواد الغذائية وإيصالها إلى فروة الشعر، وتحتوي على فيتامين ب7، ب5، ب3، ويحتوي على النحاس، والحديد، والمنجنيز، وحمض البارا أمينو بنزويك والذي يحد من تساقط الشعر، ومن فوائده أنه يقوم بتوصيل المواد الغذائية الدم إلى فروة الرأس

نيوترشن فور يور هير

يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم، الزنك، المنجنيز، اليود، حمض الفوليك، بروتين الصويا، وكل مكوناته من وظيفتها أنها تقوم بتنشيط نمو الشعر والحد من تساقطه وزيادة كثافته.

حبوب بانتوجار للرجال والنساء

يحتوي على فيتامين ب 1، وفيتامين ب5، كما يحتوي على الكرياتين وهو عبارة عن بروتين يعمل على تغذيه الشعر، السيستين وهو عبارة عن حمض أميني الذي يعتبر أحد مكونات الكيراتين، حمض البنزويك والذي يتم استخدامه كمادة حافظة لمنتجات العناية بالشعر والبشرة وكل هذه المكونات الموجودة في حبوب بانتوجار تعمل على منع تساقط الشعر وإضعافه، ومنع تقصفه وجفافه وتساعد في نمو بصيلات شعر جديدة.

كبسولات فيتامين E

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ويحد من تساقط الشعر.

وبهذا نكون قد ذكرنا أفضل فيتامين لكثافة الشعر من الصيدلية.

طريقة استعمال فيتامينات الشعر

غالبا ما تكون من قرص إلى 3 أقراص في اليوم.

يتم تناول الجرعة بعد الأكل.

يتم بلع الكبسولة دون إذابتها مع الماء أو العصير.

يتم الانتظام على الفيتامينات لمدة 3-6 أشهر.

يجب عدم استخدام الفيتامينات مع أنواع أدوية أخري ويجب استشارة الطبيب في حالة تناول أدوية أخرى.

الأعراض الجانبية فيتامينات الشعر

تغير في طعم الفم.

الشعور بالإمساك أو الإسهال.

آلام في المعدة.

طرق علاج تساقط الشعر

إتباع نظام غذائي صحي يحتوي على البروتينات والفيتامينات.

تناول أدوية لعلاج فقر الدم ومعالجة الأنيميا.

استخدام الشامبو والبلسم ومستحضرات العناية بالشعر الخالية من المواد الكيميائية الضارة.

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