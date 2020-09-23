أفضل مسكن لالم الاسنان الشديد

توجد الكثير من المواد الطبيعية التي تتواجد في المنزل والتي تعتبر أفضل مسكن لالم الاسنان الشديد يمكنك الاعتماد عليه في التخلص من الألم دون استعمال أي مواد كيميائية مضرة للأسنان.

مسكن لالم الاسنان الشديد

ألم الأسنان من الأمور المزعجة لدى الكثير من الأشخاص مما يزيد من التوتر بشكل كبير ويؤدي إلى عدم القدرة على التركيز مما يقلل من نشاط الفرد اليومي ويؤثر على الحياة بشكل عام.

ولذلك يكون على المريض استعمال أحد المضادات للألم أو مسكنات الألم التي تساعد في التخلص من الألم أو تقليله إلى حين مراجعة الطبيب للتعرف على السبب الأساسي للألم وحل المشكلة بشكل فعال.

وللقضاء على ألم الأسنان يمكنك استعمال المواد الطبيعية التي تتواجد في المنزل أو استعمال بعض الأدوية الطبية التي تساعد في تقليل الألم لدى الشخص بشكل كبير.

ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أفضل مسكن لالم الاسنان الشديد في المنزل بالإضافة إلى أهم النصائح للتخلص من ألم الأسنان وذلك في السطور القادمة.

علاج منزلي لتسكين ألم الأسنان

توجد بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك الاستعانة به في علاج أو استعمالها ك مسكن لالم الاسنان الشديد وسوف نوضحها تفصيلاً فيما يلي:

استعمال الماء مع الملح

من أهم العلاجات البسيطة لألم الأسنان استعمال الماء الدافئ ثم إضافة الملح له ومضمضة الفم به مما يساعد على تخفيف ألم الأسنان بشكل كبير كما أنه يساعد في التخلص من السوائل التي تتواجد في الأنسجة ويساعد في تقليل الالتهاب والتخلص من تورمات الفم الناتجة عنها.

البصل لعلاج ألم الأسنان

البصل من الأشياء الجيدة التي تعتبر مسكن لالم الاسنان الشديد حيث أنه يحتوي على الكثير من العناصر المضادة للميكروبات ويساعد أيضًا في تطهير الفم ولذلك يمكنك مضغ البصل عندما تشعر بألم الأسنان فعصارة البصل ستساعدك على التخلص من الألم في غضون دقائق.

مكعبات الثلج

مكعبات الثلج تعمل كمسكن للألم بشكل فوري وفعال ويمكنك استعمال مكعبات الثلج بوضعها داخل كيس من البلاستيك ثم ضع الكيس داخل قطعة من قماش القطن ثم ضعها فورًا على الجزء الخارجي من الفم على موضع اللم من الخارج من ناحية الخد لدقائق قليلة وسوف تشعر بتحسن كبير في حالتك.

الثوم للتخلص من ألم الأسنان

من المعروف أن الثوم أحد النباتات التي كانت تستخدم منذ القدم في التخلص من العديد من الأمراض وذلك لاحتوائه على عناصر مضادة للبكتيريا والالتهاب بشكل كبير كما أنه يعتبر مضاد حيوي قوي يقلل من أثر البكتيريا على جسم الإنسان.

ويمكنك استعمال الثوم في التخلص من ألم الأسنان بطحن القليل من فصوص الثوم ثم ضيفي معها رشة من الملح وضعيها على السنان التي تشعرين فيها بألم مما يقلل من ذلك الشعور المزعج.

القرنفل لتسكين ألم الأسنان

يعتبر القرنفل من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تسكين ألم الأسنان بالتحديد فيوجد به العديد من العناصر المضادة للالتهاب السنان كما أنه يملك خصائص مخدرة تساعد في تسكين الألم بشكل كبير.

وإن كنت تشعر بألم في الأسنان يمكنك وضع القليل من زيت القرنفل على الجزء المتضرر من الأسنان أو صنع مضمضة للفم من الماء وزيت القرنفل ووضعها وتنظيف الفم من خلالها.

متى يجب عليك مراجعة الطبيب

هناك بعض الحالات التي على أساسها يجب عليك استشارة الطبيب حول حالة أسنانك لكي يقوم بالفحوصات اللازمة للاطمئنان على أسنانك واتخاذ العلاج المناسب الذي ينقسم لعدة تقسيمات فمن الممكن ان يكون العلاج عبارة عن تناول مضاد حيوي أو اتخاذ إجراء بإزالة السن أو التخلص من لتسوس أو سحب العصب وغيرها من الإجراءات التي يتخذها الطبيب بناء على الحالة الصحية للمريض.

ولكن في جميع الحالات إن كان الألم متواصل لمدة قد تصل لأكثر من يومين أو كان اللم شديد ومصحوب بارتفاع في درجة الحرارة أو ألم في الأذن يتعين عليك استشارة الطبيب بشكل فوري.

أدوية مسكنة لألم الأسنان

توجد بعض العلاجات الطبية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من ألم الأسنان وتعتبر مسكن لالم الاسنان الشديد ويمكن استعمالها دون الحاجة إلى وصفة طبية ومنها الإيبوبروفينوالباراسيتامول أو استعمال بعض العلاجات الموضعية التي تكون على شكل جيل مثل أوراكيور جيل فهو يساعد في تخدير الألم وتسكينه بشكل مباشر.

يمكنك أيضًا استعمال غسول الفم مثل بيروكسيد الهيدروجين وهو يعتبر من المواد المضادة للبكتيريا ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك أن تستشير الطبيب قبل استعمال أي علاج طبي حفاظًا على حالتك الصحية.

نصائح هامة للتخلص من ألأم الأسنان في المنزل

هناك مجموعة من النصائح الهامة التي يمكن أن تعتبر أقوى مسكن لالم الاسنان الشديد ومن بينها ما سنذكره في الآتي:

إذا كنتِ تعاني من ألم في الأسنان يمكنك الاعتماد على محلول الماء والملح لتطهير الأسنان والقضاء على الألم.

الحرص على تناول الأطعمة الخفيفة السهلة المضغ مثل الزبادي أو البيض المقلي مع الحرص على عدم الاعتماد في المضع على السن المتضرر.

ابتعد بقدر الإمكان عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

ابتعد عن تناول الأطعمة الساخنة أو الأطعمة الباردة جدًا مثل الأيس كريم وغيرها.

يجب أن تحرص على الابتعاد عن التدخين لأنه أحد الأشياء التي يمكن ان تزيد من ألم الأسنان.

يجب الكشف بشكل دوري على الأسنان كل ستة أشهر للاطمئنان على صحة الأسنان.

يجب الحرص على تنظيف الأسنان مرتين بشكل يومي حفاظًا على صحة الأسنان.

شارك الخبر