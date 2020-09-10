أمير الرياض يدشن منصة توافق حركية لتسهيل تزويج ذوي الإعاقة

المواطن-الجوهرة سعد-الرياض

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار، منصة توافق حركية المتخصصة بتزويج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والتي تعد الأولى على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة للكبار “حركية” وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم.

أهداف منصة توافق حركية

وتهدف المنصة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين من اختيار شريك الحياة للزواج من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية للزواج .

وأوضح رئيس مجلس إدارة حركية المهندس ناصر المطوع أن تدشين منصة توافق حركية يأتي مكملاً لبرنامج الزواج الجماعي الذي تقيمه الجمعية لراغبي الزواج من ذوي الإعاقة الحركية كل عام، ويعد أول برنامج تحت إشراف جهة رسمية ذات صفة اعتبارية، مما يضفي على المشروع مصداقية وأمان أكبر.

تزويج ذوي الإعاقة

وأضاف المطوع أن حركية تتطلع من خلال هذا المشروع إلى رفع معدل الإسهام في عملية تزويج ذوي الإعاقة، واستثمار الوطن في أبنائه المعاقين من خلال أبنائهم الأصحاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمعاقين نفسياً واجتماعياً.

وأكد المهندس ناصر المطوع أن المنصة تحتوي على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، إضافةً إلى التوعية والتثقيف والاستشارات الأسرية والزوجية مبيناً أنه ستقام خلال العام الأول من البرنامج 32 دورة وورشة عمل، يستفيد منها 600 معاق ومعاقة،إضافةً إلى البرامج التوعوية المكثفة التي تخدم هذه الفئة بشكل أكبر وأكثر فاعلية.

تحديات حقيقية وحلول سريعة

وبيّن أن هناك تحديات حقيقية ستواجه المشروع في عامه الأول، تم رصدها من خلال زواجات ذوي الإعاقة خلال الـ 10 سنوات الماضية،حيث لم يتم التركيز على مؤشر الوعي المجتمعي، وكذلك مؤشر وعي ذوي الإعاقة، مما أفرز مشاكل مركبة أعاقت بشكل كبير من قدرتهم على الزواج، وعليه سيتم التركيز على هذه المؤشرات من خلال تجربتنا في برنامج توافق متطلعاً أن يحقق هذا المشروع الأهداف المنشودة وتجاوز كافة العقبات التي تقف حجر عثرة أمام زواج ذوي الإعاقة الكبار.

ومن جانبه أوضح عضو مجلس إدارة حركية الدكتور طامي بن فهيد أن هناك آلية معينة ومراحل لعمل المشروع عبر منصة توافق حركية الإلكترونية يعرض من خلالها إجراءات فنية وإدارية، حيث تستعرض المنصة أهم ملامح المشروع كما تتيح الاطلاع على بيانات المتقدمين إضافة إلى عرض الحالات التي تم التوفيق بينها عبر منصة توافق.

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