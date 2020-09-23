أميسي: علينا القتال أمام الدحيل

المواطن - مروة نبيل

أكد سيدريك أميسي على صعوبة مباراة فريقه التعاون ضد الدحيل القطري، مشددًا في الوقت ذاته على معاناة الفريق بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

أميسي يؤكد صعوبة المواجهة

وتحدث سيدريك أميسي عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “غدًا أمامنا تحدٍ جديد يجب علينا القتال للظهور بشكل مُرضٍ.. الدحيل قوي ويمتلك لاعبين رائعين”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “قبل كورونا كنا أفضل بعد التوقف عانينا كثيرًا، ونسعى لتقديم مستوى مميز مقرون بالروح والنتيجة”.

التعاون ضد الدحيل

وخسر التعاون بسداسية أمام الشارقة بالجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع بمجموعته في دوري أبطال آسيا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أن الفريق كان يتصدر الترتيب، قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية.

ويلعب التعاون ضد الدحيل القطري، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويسعى سكري القصيم لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

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