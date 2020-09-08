أمين عطوشي مستمر مع أبها حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي عن تجديد عقده النجم المغربي أمين عطوشي ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أمين عطوشي يُجدد عقده:

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع أمين عطوشي على عقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2022، بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة.

وقدم المغربي عطوشي، صاحب الـ28 عامًا، شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي أبها واعدًا بتقديم المزيد من العطاء خلال الموسم المقبلة مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي أبها قد تعاقد مع أمين عطوشي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، وظهر اللاعب المغربي بمستوى المميز ليكون أبرز لاعبي الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.







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