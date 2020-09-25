أهم 10 معلومات عن متى يظهر جنس الجنين

متى يظهر جنس الجنين

عند حمل الأم يصبح أكثر ما يفكر فيه الوالدين هو متى يظهر جنس الجنين وذلك لتجهيز كل الأشياء اللازمة بالطفل سواء كان بنت أو ولد، وهذه السعادة لا تقارن.

الحمل

تطلق كلمة الحمل على المرحلة التي يتطور فيها جسم الجنين داخل رحم الأم ويعد سؤال متى يظهر جنس الجنين هو أكثر ما يشغل بال الوالدين وموقع المواطن سوف يكشف المدة اللازمة لمعرفة جنس الجنين والموضوعات الأخرى المتعلقة به، حيث أن الحمل يظل في بطن الأم لمدة تسعة أشهر أو أربعين أسبوع.

يبدأ الحمل ابتداءً من أول يوم لآخر دورة شهرية، يمكن أن تقوم المرأة أو الطبيب بتقسيم الحمل إلى ثلاث مراحل وكل مرحلة منها تستغرق ثلاثة أشهر، ويتم الكشف عن الحمل من خلال خضوع المرأة للفحص الطبي الذي يؤكد أن هناك حمل وفي بعض الأحيان يظهر كشف الحمل أن هناك حمل بدون ظهور أعراض الحمل الأولية على المرأة.

معرفة جنس الجنين من شكل بطن الأم

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها معرفة جنس المولود قبل عمل أي فحوصات طبية أو عمل أشعة السونار وتكون هذه إجابة لسؤال متى يظهر جنس الجنين فمنذ قديم الزمان يقوم البعض بمعرفة نوع الجنين من خلال شكل البطن، فإذا كانت البطن تأخذ شكل منتفخ وممدود للأمام وعلى شكل بطيخة فذلك يعني أن المولود بنت.

ويمكن معرفة أن الجنين ولد من خلال ظهور بعض الأشياء على بطن الأم فإذا كانت البطن منتفخة إلى أعلى وتشبه بشكل كبير كرة السلة فهذا يعني أن الجنين ولد وليس بنت، ويتم تداول هذه العادة بين كبار السن وخاصة السيدات التي تفهم بسرعة للغاية نوع الجنين من خلال نظرتها لشكل الأم الحامل.

معرفة جنس المولود بالطريقة الحسابية

هناك ما يسمى بالطريقة الحسابية التي يمكن من خلالها معرفة جنس المولود حيث أن هذه الطريقة لا تستخدم بشكل دائم وليست دقيقة ولكن نجد أن البعض يستخدمها في بعض الأحيان، ويكون ذلك من خلال القيام بإضافة عمر العمر في موعد الولادة مع رقم الشهر الذي سوف تلد به فإن كان الرقم فردي فتكون بنت وإن كان زوجي يعني ولد.

ويمكن معرفة نوع الجنين كذلك من خلال حالة الأم الصحية فنجد أنه إذا كانت الأم حامل بذكر فأنها تشعر بالقيء والغثيان الكثير كل صباح وذلك في بداية مرحلة الحمل وسوف تشعر بهذه الحالة والأعراض في فترة الحمل وليس من الفترة الأولى، أنا إذا كانت نوع الجنين أنثى فسوف تلاحظ هذه العلامات من بداية فترة حمل الأم بالجنين.

معرفة جنس الجنين من الحلويات

النساء الحوامل في العادة تشتهي الكثير من الأكلات والأطعمة فهناك سيدات تشتهي الأكلات المالحة وأخرى تشتهي السكريات ويوضح هذا نوع الجنين وذلك من خلال، أن السيدة التي تحمل ببنت في العادة تشتهي أكلات مسكرة مثل الشوكولاتة أما السيدات التي تشتهي الموالح والحمضيات فهذا يعني أنها حامل في ولد.

تحديد جنس المولود من حركة الخاتم

ومن الطرق القديمة التي يتم استخدامها لمعرفة جنس المولود هي حركة الخاتم ويكون ذلك من خلال ربط خاتم الزواج بخيط من الصوف ويتم وضعه فوق بطن الأم الحامل فإذا تحرك الخيط ناحية الأمام والخلف فهذا يعني أن المولود ذكر، أما إذا تحرك الخاتم بشكل جائري فهذا يدل على أن نوع الجنين أنثى.

عندما تكون المرأة حامل بذكر تكون أطراف أرجلها باردة للغاية وأبرد من الطبيعي لها وللجسم كما أن لون الأرجل يصبح مائل للاصفرار بشكل كبير وواضح، أما إذا كانت حامل في أثنى فيكون درجة حرارة أرجلها عادية للغاية ولكنها محمرة بعض الشيء وليس كثير وذلك بسبب اختلاف الحمل بذكر عن الحمل بأنثى.

معرفة جنس المولود من خلال حركته

يمكن كذلك معرفة نوع الجنين في بطن الأم من خلال تحركات الجنين داخل البطن ويكون ذلك من خلال أنه إذا تحرك الطفل في بطن أمه في الشهر الرابع من الحمل فهذا يعني أن المولود ذكر وذلك لأن الذكر في العادة يتحرك قبل الأنثى بحوالي شهر، أما إذا تحرك الجنين في بطن الأم في الشهر الخامس وأعلى فهذا يدل على أن المولود أنثى.

معرفة جنس المولود من خلال الجدول الصيني

يعتبر الجدول الصيني من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها بطريقة غير علمية في معرفة جنس المولود ويكون ذلك من خلال أنه يقوم في أساسه بالاعتماد على عاملين لتحديد جنس المولود فالعامل الأول هو الشهر القمري والذي يتم فيه تحديد حمل الأم وعمر الأم وقت حدوث الحمل وذلك من خلال أتباع بعض الخطوات وهي.

في البداية يجب على الأم أن تقوم بتحديد عمرها القمري وذلك يكون من خلال إضافة تسعة شهور على عمرها الرئيسي فعلى سبيل المثال إذا كان العمر الفعلي للأم 22 عام يتم إضافة تسعة أشهر أخرى حتى يصبح عامها 23 عام وذلك من خلال التقريب للرقم الأكبر حتى يتم التعرف على جنس الجنين في بطن الأم.

وفي الخطوة التالية يتم تحديد الشهر القمري الذي حملت فيه المرأة ثم استخدام الجدول الموجود لتحديد نوع الجنين، ويجدر بالإشارة إلى أن الصينيون قاموا باستخدام هذه الطريقة لمعرفة نوع الجنين من ألاف السنين ولكن هي طريقة غير معتمدة علميا وفي العادة قد لا تعطي إجابة صحيحة بسبب عدم دقتها.

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